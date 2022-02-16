Бэм Адебайо во время данка выбил мяч из кольца головой

С центровым «Майами» Бэмом Адебайо во время матча против «Далласа» (99:107) произошел курьезный эпизод.
За 3:17 до конца второй четверти встречи Адебайо забил сверху двумя руками спиной к кольцу, однако мяч ударился о голову игрока и выскочил из кольца.
Арбитры не засчитали 2 очка, хотя мяч полностью пересек линию кольца.
🤯 Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен
Bam really head butted his own dunk out of the rim 😂— Bleacher Report (@BleacherReport) February 16, 2022
Should the refs have counted it? pic.twitter.com/FQ2X15lCoB