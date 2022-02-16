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    Бэм Адебайо во время данка выбил мяч из кольца головой

    Теги Даллас Майами НБА видео Бэм Адебайо Баскетбол

    С центровым «Майами» Бэмом Адебайо во время матча против «Далласа» (99:107) произошел курьезный эпизод.

    За 3:17 до конца второй четверти встречи Адебайо забил сверху двумя руками спиной к кольцу, однако мяч ударился о голову игрока и выскочил из кольца.

    Арбитры не засчитали 2 очка, хотя мяч полностью пересек линию кольца.

    🤯 Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

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