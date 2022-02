Бэм Адебайо во время данка выбил мяч из кольца головой

С центровым во время матча против (99:107) произошел курьезный эпизод.

За 3:17 до конца второй четверти встречи Адебайо забил сверху двумя руками спиной к кольцу, однако мяч ударился о голову игрока и выскочил из кольца.

Арбитры не засчитали 2 очка, хотя мяч полностью пересек линию кольца.

Bam really head butted his own dunk out of the rim 😂



Should the refs have counted it? pic.twitter.com/FQ2X15lCoB