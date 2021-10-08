Евролига. ЦСКА – «Олимпиакос», «Зенит» в гостях сыграет с «Барселоной» и другие матчи

В пятницу, 22 октября, в рамках очередной игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоялся четыре матча.
Ослабленный травмами московский ЦСКА примет греческий «Олимпиакос». Оба клуба стартовали с показателем 3-1.
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с соперником по плей-офф-2021 испанской «Барселоной», которая пока идет без поражений.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Клайберн (18), Лундберг (13), Курбанов (10), Швед (7), Фойгтманн (3) – старт; Боломбой (11), Хэкетт (4), Хоменко (0), Ухов (0).
- Дата проведения
- 22 октября, 20.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Кузмич (12), Уолтерс (10), Холлинз (7), Калинич (3), Лазаревич (0) – старт; Митрович (9 + 7 подборов), Добрич (5), Ускокович (0), Лазич (0), Давидовац (0), Симонович (0).
- Дата проведения
- 22 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Милан Италия – 5-0, Барселона Испания – 4-0, Реал Испания – 4-1, Олимпиакос Греция – 3-1, ЦСКА Россия – 3-1, Зенит Россия – 3-1, Виллербан Франция – 3-2, Маккаби Плейтика Израиль – 3-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Монако Монако – 2-2, Баскония Испания – 2-2, Фенербахче Турция – 2-3, Альба Германия – 1-3, Бавария Германия – 1-4, Анадолу Эфес Турция – 1-4, Панатинаикос Греция – 1-4, УНИКС Россия – 1-4, Жальгирис Литва – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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