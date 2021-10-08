Евролига. ЦСКА – «Олимпиакос», «Зенит» в гостях сыграет с «Барселоной» и другие матчи

В пятницу, 22 октября, в рамках очередной игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоялся четыре матча.

Ослабленный травмами московский ЦСКА примет греческий «Олимпиакос». Оба клуба стартовали с показателем 3-1.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с соперником по плей-офф-2021 испанской «Барселоной», которая пока идет без поражений.

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан Италия – 5-0, Барселона Испания – 4-0, Реал Испания – 4-1, Олимпиакос Греция – 3-1, ЦСКА Россия – 3-1, Зенит Россия – 3-1, Виллербан Франция – 3-2, Маккаби Плейтика Израиль – 3-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Монако Монако – 2-2, Баскония Испания – 2-2, Фенербахче Турция – 2-3, Альба Германия – 1-3, Бавария Германия – 1-4, Анадолу Эфес Турция – 1-4, Панатинаикос Греция – 1-4, УНИКС Россия – 1-4, Жальгирис Литва – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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