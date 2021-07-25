Олимпиада. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Словения сыграет с Германией, США против Испании и другие матчи

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Во вторник, 3 августа, на летних Играх в Токио определятся полуфиналисты олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин.

В первом матче 1/4 финала Словения Луки Дончича встретится с командой Германии. Далее сборная США Кевина Дюрэнта сразится с Испанией.

Италия сыграет с Францией, Австралия – с Аргентиной.

Напомним, что победитель пары Франция – Италия в полуфинале сыграет с победителем матча Словения – Германия. США в случае успеха в игре с Испанией встретятся в следующем раунде либо с австралийцами, либо с аргентинцами.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Баскетбол

Мужчины

Плей-офф

1/4 финала

Словения – Германия
Дата проведения
3 августа, 04.00, «Saitama Super Arena»
Онлайн матча

Испания – США
Дата проведения
3 августа, 07.40, «Saitama Super Arena»
Онлайн матча

Италия – Франция
Дата проведения
3 августа, 11.20, «Saitama Super Arena»
Онлайн матча

Австралия – Аргентина
Дата проведения
3 августа, 15.00, «Saitama Super Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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