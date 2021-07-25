Олимпиада. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Словения сыграет с Германией, США против Испании и другие матчи

Во вторник, 3 августа, на летних Играх в Токио определятся полуфиналисты олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин.
В первом матче 1/4 финала Словения Луки Дончича встретится с командой Германии. Далее сборная США Кевина Дюрэнта сразится с Испанией.
Италия сыграет с Францией, Австралия – с Аргентиной.
Напомним, что победитель пары Франция – Италия в полуфинале сыграет с победителем матча Словения – Германия. США в случае успеха в игре с Испанией встретятся в следующем раунде либо с австралийцами, либо с аргентинцами.
Олимпиада-2020
Токио, Япония
Баскетбол
Мужчины
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 3 августа, 04.00, «Saitama Super Arena»
- Дата проведения
- 3 августа, 07.40, «Saitama Super Arena»
- Дата проведения
- 3 августа, 11.20, «Saitama Super Arena»
- Дата проведения
- 3 августа, 15.00, «Saitama Super Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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