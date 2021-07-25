Олимпиада. Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. Словения сыграет с Германией, США против Испании и другие матчи

Во вторник, 3 августа, на летних Играх в Токио определятся полуфиналисты олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин.

В первом матче 1/4 финала Словения Луки Дончича встретится с командой Германии. Далее сборная США Кевина Дюрэнта сразится с Испанией.

Италия сыграет с Францией, Австралия – с Аргентиной.

Напомним, что победитель пары Франция – Италия в полуфинале сыграет с победителем матча Словения – Германия. США в случае успеха в игре с Испанией встретятся в следующем раунде либо с австралийцами, либо с аргентинцами.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Баскетбол

Мужчины

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Словения обыграла Испанию: Дончич нашел ключ к хитрости испанцев, Тоби выиграл войну под щитом у Газолей

Словения – это не только Дончич. Разобрались с гибридной защитой Испании и избежали встречи с США в четвертьфинале Олимпиады

Русский баскетбол по-прежнему обязан Шведу главным успехом в современной истории. Он провалил большую часть ОИ-2012, но спас матч за бронзу