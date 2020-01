Шакил О′Нил – о смерти Кобе: «Я люблю тебя, брат, и мне тебя будет не хватать»

Член Зала славы Шакил О′Нил отреагировал на гибель бывшего партнера по Кобе Брайанта и его дочери Джанны.

«Нет слов, чтобы выразить боль, которую я испытываю в связи с этой трагической потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата . Я люблю тебя, и мне тебя будет не хватать.

Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров, которые находились на борту. Мне сейчас очень больно», – написал Шак в соцсетях.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1