Дуайт Ховард: «Я не гей»

Центровой «Мемфиса» Дуайт Ховард опроверг слухи о своей нетрадиционной ориентации и ответил на обвинения, которые выдвинул против него трансгендер Масина Элидже.

Элидже опубликовал в твиттере ряд сообщений о том, что он стал жертвой сексуальных домогательств, угроз и манипуляций со стороны своего бывшего бойфренда Ховарда. В качестве доказательств Элидже представил свою переписку с баскетболистом, а также несколько аудиосообщений.

«Так получилось, что эта история получила широкое распространение. Люди обсуждали это, и это огорчало меня, потому что я даже не знал, кем был тот человек. Почему кто-то, с кем я никогда не встречался, с кем я никогда не общался, выдумал целую историю обо мне. Я столкнулся с тем, что меня ненавидели люди, которых я даже не встречал.

В прошлом году я попал в ситуацию, которая, можно сказать, освободила меня от дискриминационных ограничений. Я понял, что чувствуют многие люди, будь то геи или гетеросексуалы, которые боятся быть теми, кем они являются. Они просто боятся выйти из дома, они боятся того, что другие люди могут сказать или подумать о них. Эта ситуация позволила мне осознать, что я должен быть свободным, быть самим собой.

Я не гей. Но есть много людей, которые действительно являются геями, и им приходится прятаться. У некоторых есть проблемы с психикой, и им приходится прятаться. Есть люди, у которых разные проблемы в жизни, и им приходится прятаться. Они должны каждый день надевать маску. И я не хочу носить маску, я просто хочу жить», – сказал Ховард.

«I’m not gay... It hurt at first to go through it. I sat at home and I was like ‘I never want to come outside again.’» @DwightHoward spoke on the allegations that he was gay.



