Игроки ЦСКА Михаил Кулагин, Никита Курбанов, и Алек Питерс приняли участие в записи музыкального ролика, изобразив музыкантов легендарной группы The Beatles.

Официальный трибьют группы в России The BeatLove специально для армейского клипа исполнил песню «I Want To Hold Your Hand».

Сегодня, 16 января, отмечается Всемирный день «Битлз».