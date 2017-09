Арена «Майами» пострадала от урагана «Ирма»

Домашняя арена пострадала от урагана «Ирма». Как сообщает журналист Уилл Мансо, повреждения коснулись только тренировочной части комплекса. Здание «Американ-эйрлайнс-арены» осталось целым.

Тропический циклон, сформировавшийся в восточной части Атлантического океана 30 августа и вызвавший катастрофические разрушения на целом ряде островов, а также на Кубе, 10 сентября добрался до берегов Флориды, где к тому времени уже была объявлена эвакуация для 6,3 миллиона человек. Президент США Дональд Трамп подписал документ об объявлении на территории Флориды режима крупного стихийного бедствия.

Update from Heat: exterior membrane of practice court blown off because of Irma. Structure of Arena remains sound and intact.