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    Арена «Майами» пострадала от урагана «Ирма»

    Теги происшествия Майами НБА фото

    Домашняя арена «Майами» пострадала от урагана «Ирма». Как сообщает журналист Уилл Мансо, повреждения коснулись только тренировочной части комплекса. Здание «Американ-эйрлайнс-арены» осталось целым.

    Тропический циклон, сформировавшийся в восточной части Атлантического океана 30 августа и вызвавший катастрофические разрушения на целом ряде островов, а также на Кубе, 10 сентября добрался до берегов Флориды, где к тому времени уже была объявлена эвакуация для 6,3 миллиона человек. Президент США Дональд Трамп подписал документ об объявлении на территории Флориды режима крупного стихийного бедствия.

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