Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», «Водник» встретится с «Саянами», другие матчи
«СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
18 января
СКА-Нефтяник – Кузбасс – 6.00
Байкал-Энергия – Енисей – 8.00
Уральский трубник – Динамо Москва – 11.00
Водник – Саяны – 13.00
Мурман – Сибсельмаш – 13.00
Родина – Динамо Казань – 13.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Кузбасс – 48 очков (16 игр), Водник – 45 (16), Динамо Москва – 36 (16), СКА-Нефтяник – 33 (15), Енисей – 30 (16), Старт – 30 (16), Байкал-Энергия – 21 (15), Уральский трубник – 19 (15), Сибсельмаш – 16 (16), Ак Барс-Динамо – 13 (16), Волга – 12 (16), Саяны – 12 (16), Родина – 7 (15), Мурман – 6 (16).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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