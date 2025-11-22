  • Спортс
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей», московское «Динамо» разгромило казанское и другие результаты

«СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по бенди.

22 ноября прошли матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

СКА-Нефтяник – Енисей – 6:2 (4:1)

Волга – Водник – 3:11 (3:4)

Сибсельмаш – Саяны – 5:4 (3:2)

Кузбасс – Уральский трубник – 4:3 (4:2)

Родина – Старт – 3:2 (1:1)

Динамо Москва – Динамо Казань – 8:0 (5:0)

Турнирное положение:  Динамо Москва – 12 очков (4 игры), Водник – 12 (4), СКА-Нефтяник – 9 (3), Кузбасс – 9 (3), Уральский трубник – 6 (4), Енисей – 3 (3), Сибсельмаш – 3 (3), Родина – 3 (3), Ак-Барс Динамо – 1 (3), Волга – 1 (3), Старт – 0 (3), Саяны – 0 (4).

