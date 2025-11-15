  • Спортс
2

Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» обыграл «Старт», московское «Динамо» разгромило «Родину», другие результаты

Московское «Динамо» разгромило «Родину» в чемпионате России по хоккею с мячом.

15 ноября прошли матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

15 ноября

СКА-Нефтяник – Уральский трубник – 7:4 (4:1)

Енисей – Саяны – 7:3 (4:2)

Водник – Старт – 6:2 (3:0)

Динамо Москва – Родина – 10:2 (6:1)

Турнирное положение: Динамо Москва – 6 очков (2 игры), СКА-Нефтяник – 6 (2),  Водник – 6 (2), Кузбасс – 3 (1), Уральский трубник – 3 (2), Енисей – 3 (2), Ак-Барс Динамо – 1 (1), Волга – 1 (1), Сибсельмаш – 0 (1), Родина – 0 (2), Старт – 0 (2), Саяны – 0 (2).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
