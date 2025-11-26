Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» проиграл «СКА-Нефтянику», «Енисей» уступил московскому «Динамо» и другие результаты
«Енисей» уступил московскому «Динамо» в матче чемпионата России по бенди.
26 ноября прошли матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
СКА-Нефтяник – Водник – 3:0 (1:0)
Енисей – Динамо Москва – 4:6 (2:4)
Волга – Саяны – 5:2 (2:1)
Родина – Сибсельмаш – 5:2 (3:1)
Старт – Кузбасс – 5:4 (3:2)
Ак Барс-Динамо – Уральский трубник – 4:5 (2:3)
Турнирное положение: Динамо Москва – 15 очков (5 игр), СКА-Нефтяник – 12 (4), Водник – 12 (5), Кузбасс – 9 (4), Уральский трубник – 9 (5), Родина – 6 (4), Волга – 4 (4), Енисей – 3 (4), Сибсельмаш – 3 (4), Старт – 3 (4), Ак-Барс Динамо – 1 (4), Саяны – 0 (5).
