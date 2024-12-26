Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» встретится с «Сибсельмашем», «СКА-Нефтяник» против «Волги» и другие матчи
«Енисей» и «Саяны» встретятся в рамках чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
26 декабря
Енисей – Саяны – 15.00
Кузбасс – Сибсельмаш – 15.00
Уральский трубник – Водник – 17.00
Волга – СКА-Нефтяник – 17.30
Родина – Динамо Москва – 18.30
Старт – Байкал-Энергия – 18.30
Динамо Казань – Мурман – 19.00
Турнирное положение: Кузбасс – 36 очков (12 игр), Водник – 33 (12), СКА-Нефтяник – 27 (12), Динамо Москва – 27 (12), Байкал-Энергия – 21 (12), Старт – 21 (11), Енисей – 18 (12), Уральский трубник – 15 (11), Волга – 12 (12), Сибсельмаш – 10 (12), Саяны – 9 (12), Ак Барс-Динамо – 7 (12), Родина – 6 (10), Мурман – 3 (12).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Селенкова
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