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Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» встретится с «Сибсельмашем», «СКА-Нефтяник» против «Волги» и другие матчи

«Енисей» и «Саяны» встретятся в рамках чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

26 декабря

Енисей – Саяны – 15.00

Кузбасс – Сибсельмаш – 15.00

Уральский трубник – Водник – 17.00

Волга – СКА-Нефтяник – 17.30

Родина – Динамо Москва – 18.30

Старт – Байкал-Энергия – 18.30

Динамо Казань – Мурман – 19.00

Турнирное положение: Кузбасс – 36 очков (12 игр), Водник – 33 (12), СКА-Нефтяник – 27 (12), Динамо Москва – 27 (12), Байкал-Энергия – 21 (12), Старт – 21 (11), Енисей – 18 (12), Уральский трубник – 15 (11), Волга – 12 (12), Сибсельмаш – 10 (12), Саяны – 9 (12), Ак Барс-Динамо – 7 (12), Родина – 6 (10), Мурман – 3 (12).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Мария Селенкова
Кузбасс
Динамо Москва
logoВодник
logoСКА-Нефтяник
logoБайкал-Энергия
Старт
logoЕнисей
Сибсельмаш
Уральский трубник
Волга
logoАк Барс-Динамо
Родина
Мурман
результаты
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