Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Енисеем», «Водник» против «Сибсельмаша», другие матчи
15 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
15 января
СКА-Нефтяник – Енисей – 12.00
Байкал-Энергия – Кузбасс – 14.00
Мурман – Саяны – 18.30
Родина – Уральский трубник – 18.30
Старт – Волга – 18.30
Водник – Сибсельмаш – 19.00
Динамо Москва – Ак Барс-Динамо – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Кузбасс – 45 очков (15 игр), Водник – 42 (15), СКА-Нефтяник – 33 (14), Динамо Москва – 33 (15), Енисей – 27 (15), Старт – 27 (15), Байкал-Энергия – 21 (14), Уральский трубник – 18 (14), Сибсельмаш – 16 (15), Ак Барс-Динамо – 13 (15), Волга – 12 (15), Саяны – 9 (15), Родина – 6 (14), Мурман – 6 (15).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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