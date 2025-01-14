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Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Енисеем», «Водник» против «Сибсельмаша», другие матчи

15 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

15 января

СКА-Нефтяник – Енисей – 12.00

Байкал-Энергия – Кузбасс – 14.00

Мурман – Саяны – 18.30

Родина – Уральский трубник – 18.30

Старт – Волга – 18.30

Водник – Сибсельмаш – 19.00

Динамо Москва – Ак Барс-Динамо – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение:  Кузбасс – 45 очков (15 игр), Водник – 42 (15), СКА-Нефтяник – 33 (14), Динамо Москва – 33 (15), Енисей – 27 (15), Старт – 27 (15), Байкал-Энергия – 21 (14), Уральский трубник – 18 (14), Сибсельмаш – 16 (15), Ак Барс-Динамо – 13 (15), Волга – 12 (15), Саяны – 9 (15), Родина – 6 (14), Мурман – 6 (15).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoЕнисей
Родина
Уральский трубник
Динамо Москва
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