Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин умер в возрасте 72 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

«9 февраля на 73-ом году жизни скоропостижно скончался шестикратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта СССР Георгий Канарейкин.

7-кратный чемпион СССР (1969, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1975, 1976, 1978).

В сборной СССР становился 6-кратным чемпионом мира (1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979).

Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Георгия Васильевича», – говорится в сообщении.