Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин

Теги сборная СССР Георгий Канарейкин Хоккей с мячом

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин умер в возрасте 72 лет. 

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России. 

«9 февраля на 73-ом году жизни скоропостижно скончался шестикратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта СССР Георгий Канарейкин.

7-кратный чемпион СССР (1969, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1975, 1976, 1978).

В сборной СССР становился 6-кратным чемпионом мира (1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979). 

Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Георгия Васильевича», – говорится в сообщении. 

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Земля пухом😔
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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