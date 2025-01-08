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Чемпионат России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Кузбасс» против «Старта», другие матчи

9 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

9 января

Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник – 14.00

Енисей – Волга – 15.00

Кузбасс – Старт – 15.00

Уральский трубник – Сибсельмаш – 17.00

Родина – Водник – 18.30

Динамо Казань – Саяны – 19.00

Динамо Москва – Мурман – 19.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение:  Кузбасс – 39 очков (13 игр), Водник – 36 (13), СКА-Нефтяник – 30 (13), Динамо Москва – 30 (13), Старт – 27 (13), Байкал-Энергия – 21 (13), Енисей – 21 (13), Уральский трубник – 15 (12), Волга – 12 (13), Ак Барс-Динамо – 10 (13), Сибсельмаш – 10 (13), Саяны – 9 (13), Родина – 6 (12), Мурман – 3 (13).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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