Чемпионат России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Кузбасс» против «Старта», другие матчи
9 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
9 января
Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник – 14.00
Енисей – Волга – 15.00
Кузбасс – Старт – 15.00
Уральский трубник – Сибсельмаш – 17.00
Родина – Водник – 18.30
Динамо Казань – Саяны – 19.00
Динамо Москва – Мурман – 19.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Кузбасс – 39 очков (13 игр), Водник – 36 (13), СКА-Нефтяник – 30 (13), Динамо Москва – 30 (13), Старт – 27 (13), Байкал-Энергия – 21 (13), Енисей – 21 (13), Уральский трубник – 15 (12), Волга – 12 (13), Ак Барс-Динамо – 10 (13), Сибсельмаш – 10 (13), Саяны – 9 (13), Родина – 6 (12), Мурман – 3 (13).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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