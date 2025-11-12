  • Спортс
  • Сергей Мяус: «Русскому хоккею нужен выход на качественно иной уровень освещения. Сейчас экономить на медиа – самоубийство»
1

Сергей Мяус: «Русскому хоккею нужен выход на качественно иной уровень освещения. Сейчас экономить на медиа – самоубийство»

Глава Федерации хоккея с мячом России рассказал о проблемах с освещением матчей.

Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус рассказал о проблемах с медиа на российских турнирах.

«Когда в пресс-службах других федераций и хоккейных клубов работают целые отделы, в ФХМР на протяжении многих лет трудится один человек. Как может он один, каким бы профессионалом он ни был, отвечать за освещение целого вида спорта и тянуть на себе Суперлигу, Высшую лигу, сборные страны, детские турниры, сайт и соцсети? Это нонсенс!

Я много раз говорил руководителю ФХМР о том, что в медиа нужно вкладываться: и в объем, и в человеческие ресурсы — пресс-служба должна иметь команду и несколько направлений, а также определенный медиабюджет на сезон для реализации идей и проектов.

Мы живем в реалиях, когда экономить на медиа просто самоубийство. Да, ФХМР заключила трехлетний контракт с «Триколором», получила какие-то цифры после финала Кубка России в Москве, но русскому хоккею нужен выход на качественно иной уровень освещения и сопровождения — он это заслужил!

Нам нужны студии по итогам туров, нужны истории об игроках и тренерах, нужны качественные трансляции по ТВ. Необходимо привлекать новую генерацию болельщиков через язык, который они понимают, – те же соцсети.

Да, на это нужны деньги, нужно платить тому же «Матч ТВ», договариваться, но для этого надо шевелиться, федерации изыскивать ресурсы. Кроме этого, зная по своему опыту, в каждом региональном спортивном министерстве существуют госзадания, и если в них включить задачу показывать хоккей с мячом по телевидению, то его будут показывать», – рассказал Мяус.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoСергей Мяус
чемпионат России
ФХМР
