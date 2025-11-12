Сергей Мяус: «Уверен, что в следующем году «Байкал-Энергия» вернется в Суперлигу. База есть, нет никакого провала»

Сергей Мяус уверен, что «Байкал-Энергия» через год вернется в Суперлигу.

Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР ) Сергей Мяус уверен, что «Байкал-Энергия » через год вернется в Суперлигу.

Весной клуб вышел из состава Суперлиги с формулировкой «чтобы уделить больше внимания детскому спорту».

– Перед сезоном Суперлига потеряла «Байкал-Энергию», которая в прошлом чемпионате играла в плей-офф, команду «Мурман» и чуть не лишилась «Водника». Насколько сложным было договориться архангельскому клубу с властями о сохранении этой команды в элите?

– Не буду забегать вперед, но я уверен, что в следующем году «Байкал-Энергия» вернется в Суперлигу, и такую задачу надо ставить и нам в федерации, и губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, и компании «Эн+», которая поддерживает детский спорт в регионе. База есть, нет никакого провала. Надеюсь, болельщики команду в этом сезоне поддержат.

С «Мурманом» сложнее, потому что губернатор Мурманской области Андрей Чибис, с которым я общался, выезжая в регион, признался, что ему больше нравятся лыжные гонки и биатлон, и искренне посетовал, что хоккей с мячом не показывается.

Когда он приходит на биатлон, его встречает Дмитрий Губерниев. Когда на лыжи — там Елена Вяльбе. А когда приходит к нам – там никого. И такую критику от руководства региона нам надо принимать и не прерывать диалог.

Что касается «Водника», то это команда, которую знают во всем хоккее с мячом и всей России. «Водник» – это огромная история, это бренд, это тысячи людей, которые любят хоккей с мячом на Севере. И все это понимают.

Мне видится, что вопрос был связан с позицией руководства клуба и министерства спорта Архангельской области. К счастью, мы созвонились с губернатором региона Александром Цыбульским и ситуация на сегодня разрешилась: «Водник» нормально войдет в чемпионат и продолжит свое выступление.

Но, признаюсь, хотелось бы выехать в Архангельск, расставить все точки над «и» и заключить с регионом рамочное соглашение о развитии хоккея с мячом. Тут нет речи о каких-то неподъемных суммах: федерация организует в регионах соревнования в разных возрастах, а губернатор и его команда этот вид спорта развивают.

Подобные договоренности уже намечены с Новосибирской областью и Республикой Коми, и если осуществим задуманное, то кризис осилим и переживем.

Уверен, в любой кризисной ситуации нужно развиваться и быть на виду, а не пытаться залечь на дно. Читал, что болельщики с иронией пишут, что, мол, куда приезжает Мяус, то там закрывается команда — «черная метка». Я читаю это с улыбкой: когда команду закрывают и ты туда не приехал, это одна история, а когда ты приехал и сделал все, что мог, то об этом не жалеешь.

– Нет ли опасения, что вслед за «Байкалом-Энергией» и «Мурманом» в Суперлиге могут появиться другие проблемные клубы? И пугает ли вас тенденция, что немало заходивших в Суперлигу клубов, таких как «Маяк», «Строитель», «Локомотив», сейчас стараются просто удержаться в Высшей лиге и не имеют возможности развиваться?

– Такая экономическая ситуация может возникнуть в любых видах спорта. В хоккее с шайбой и футболе команды тоже закрываются, но там в меньшей степени, потому что там клубы связаны с крупными монополистами. У нас таких компаний нет, и такие проблемы могут возникнуть, если только нет людей в лице губернатора, министра спорта региона, которые заинтересованы в сохранении клуба.

Посмотрите на Свердловскую область: сегодня там есть «СКА — Уральский Трубник», который будет бороться за высокие места в Суперлиге, а в Высшей лиге есть «Маяк» и команда академии «Уральского Трубника», которые тоже готовят кадры.

Есть еще прекрасная детская школа в Карпинске — и это своеобразная вертикаль в нынешних реалиях. В моем родном регионе были «Шахтер» из Ленинска-Кузнецка и «Кузбасс»: «Кузбасс» на плаву, а всем остальным клубам в области не надо стремиться в Суперлигу, убивая друг друга, а нужно развивать детско-юношеский и массовый спорт и выстраиваться под команду мастеров, – рассказал Мяус.

