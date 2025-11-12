Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Саянами», «Кузбасс» против «Сибсельмаша», другие матчи

  • Спортс
12 ноября стартуют матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

12 ноября

СКА-Нефтяник – Саяны – 12.00

Енисей – Уральский трубник – 15.00

Кузбасс – Сибсельмаш – 15.00

Волга – Ак-Барс Динамо – 17.30

Водник – Родина – 19.00

Динамо Москва – Старт – 19.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 0 очков (0 игр), Саяны – 0 (0), Енисей – 0 (0), Уральский трубник – 0 (0), Кузбасс – 0 (0), Сибсельмаш – 0 (0), Волга – 0 (0), Динамо Казань – 0 (0), Водник – 0 (0), Родина – 0 (0), Динамо Москва – 0 (0), Старт – 0 (0).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
