Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» обыграл «Саяны», «Волга» уступила московскому «Динамо», другие результаты
Московское «Динамо» обыграло «Волгу» в матче чемпионата России по бенди.
19 ноября прошли матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
19 ноября
Кузбасс – Саяны – 9:3 (4:1)
Сибсельмаш – Уральский трубник – 4:7 (3:4)
Волга – Динамо Москва – 3:6 (2:4)
Водник – Ак-Барс Динамо Казань – 12:3 (4:0)
Турнирное положение: Динамо Москва – 9 очков (3 игры), Водник – 9 (3), СКА-Нефтяник – 6 (2), Кузбасс – 6 (2), Уральский трубник – 6 (3), Енисей – 3 (2), Ак-Барс Динамо – 1 (2), Волга – 1 (2), Сибсельмаш – 0 (2), Родина – 0 (2), Старт – 0 (2), Саяны – 0 (3).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
