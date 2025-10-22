«Задал вопрос о финансировании. Ответ был: «Затяните пояса и терпите». Экс-главный тренер «Водника» о встрече с руководством Архангельской области

Экс-главный тренер «Водника» Иван Максимов рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Водник» – 9-кратный чемпион России по хоккею с мячом, в прошлом сезоне клуб занял второе место в Суперлиге.

Максимов рассказал о встрече с руководством Архангельской области, на которой обсуждалось финансирование команды.

«Встреча была инициирована Андреем Щелоковым и Сергеев Пивковым (на тот момент заместитель губернатора – Спортс’’). Уже тогда (встреча состоялась в мае – Спортс’’) были задержки по зарплате. Встал вопрос: игрокам поступили предложения от других клубов.

На встрече присутствовал я и ряд ведущих хоккеистов «Водника». Я задал вопрос о финансировании клуба на следующий сезон. Речь не только о зарплатах: это расходы на сборы, матчи чемпионата и Кубка, экипировку, на медицинское обеспечение и прочее.

Ответ был такой: «Затяните пояса и терпите».

Парни – молодцы! Они держатся. Многие родились здесь [в Архангельской области], гордятся, что играют за родной город. За счет этого выстроенного коллектива парни держались и держатся в команде до сих пор. При этом я понимаю, что их терпение не безграничное.

А вот непонимание со стороны руководства региона я объяснить не могу! Или они не понимают ситуацию, или не хотят понимать. Потом что-то исправить будет уже поздно или даже невозможно.

В мае задержка была около месяца или больше. Тогда ситуация выправилась, но сейчас вернулись к ней же. В команде обсуждали задержки. Я понимаю игроков: у них семьи, маленькие дети. Все это обсуждалось: и внутри семьи, и в раздевалке, и со мной. Еще раз – парни молодцы, терпеливо относились к ситуации.

Мы добивались максимально возможных результатов. И я, как тренер, и игроки, и руководство «Водника» – все надеялись, что будет построен крытый каток. В любом исполнении: будь то арена или тренировочный комплекс. Для команды такого уровня, как «Водник», она необходима!

Мы добивались отличных результатов, но тренировочные условия далеки от высоких стандартов. Огромное спасибо парням, что они это терпели и через трудности добивались больших результатов.

После этого [ответов руководства Архангельской области] я решил покинуть пост главного тренера. Если ставятся максимальные задачи – нужны определенные условия. Или хотя бы обстановка, в которой игрок не думает постоянно о том, как будет кормить семью.

Уход – это нормальный процесс. Парни [Пожилов и Сергеев] выбрали другой путь карьеры, я тоже», – сказал Максимов.

