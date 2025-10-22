  • Спортс
  • Хоккей с мячом
  • Новости
  • «Задал вопрос о финансировании. Ответ был: «Затяните пояса и терпите». Экс-главный тренер «Водника» о встрече с руководством Архангельской области
12

«Задал вопрос о финансировании. Ответ был: «Затяните пояса и терпите». Экс-главный тренер «Водника» о встрече с руководством Архангельской области

Экс-главный тренер «Водника» Иван Максимов рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Водник» – 9-кратный чемпион России по хоккею с мячом, в прошлом сезоне клуб занял второе место в Суперлиге.

Максимов рассказал о встрече с руководством Архангельской области, на которой обсуждалось финансирование команды.

 «Встреча была инициирована Андреем Щелоковым и Сергеев Пивковым (на тот момент заместитель губернатора – Спортс’’). Уже тогда (встреча состоялась в мае – Спортс’’) были задержки по зарплате. Встал вопрос: игрокам поступили предложения от других клубов.

На встрече присутствовал я и ряд ведущих хоккеистов «Водника». Я задал вопрос о финансировании клуба на следующий сезон. Речь не только о зарплатах: это расходы на сборы, матчи чемпионата и Кубка, экипировку, на медицинское обеспечение и прочее.

Ответ был такой: «Затяните пояса и терпите».

Парни – молодцы! Они держатся. Многие родились здесь [в Архангельской области], гордятся, что играют за родной город. За счет этого выстроенного коллектива парни держались и держатся в команде до сих пор. При этом я понимаю, что их терпение не безграничное.

А вот непонимание со стороны руководства региона я объяснить не могу! Или они не понимают ситуацию, или не хотят понимать. Потом что-то исправить будет уже поздно или даже невозможно.

В мае задержка была около месяца или больше. Тогда ситуация выправилась, но сейчас вернулись к ней же. В команде обсуждали задержки. Я понимаю игроков: у них семьи, маленькие дети. Все это обсуждалось: и внутри семьи, и в раздевалке, и со мной. Еще раз – парни молодцы, терпеливо относились к ситуации.

Мы добивались максимально возможных результатов. И я, как тренер, и игроки, и руководство «Водника» – все надеялись, что будет построен крытый каток. В любом исполнении: будь то арена или тренировочный комплекс. Для команды такого уровня, как «Водник», она необходима!

Мы добивались отличных результатов, но тренировочные условия далеки от высоких стандартов. Огромное спасибо парням, что они это терпели и через трудности добивались больших результатов.

После этого [ответов руководства Архангельской области] я решил покинуть пост главного тренера. Если ставятся максимальные задачи – нужны определенные условия. Или хотя бы обстановка, в которой игрок не думает постоянно о том, как будет кормить семью.

Уход – это нормальный процесс. Парни [Пожилов и Сергеев] выбрали другой путь карьеры, я тоже», – сказал Максимов.

«Водник» в беде: не платят зарплату. Это чемпион мира и самый посещаемый клуб России

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
деньги
чемпионат России
logoВодник
Иван Максимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоккей с мячом в Telegram
Материалы по теме
«Водник» в беде: не платят зарплату. Это чемпион мира и самый посещаемый клуб России
111вчера, 10:00
Нападающий «Кузбасса» Никита Иванов стал самым ценным игроком чемпионата России по бенди
26 апреля, 07:10
«Мурман» покинул Суперлигу по хоккею с мячом из-за финансовых трудностей
2 апреля, 12:21
Главные новости
Кубок России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» в финале обыграло «Уральский трубник»
5 октября, 16:00
Кубок России по хоккею с мячом. 1/4 финала. «Уральский трубник» обыграл «Енисей», «Кузбасс» уступил «Воднику» и другие результаты
12 октября, 20:12
«Байкал-Энергия» примет участие в Кубке России по хоккею с мячом
18 августа, 12:05
«Байкал-Энергия» не примет участия в Кубке России. Клуб заявил, что не получил от ФХМР подтверждение о допуске
113 августа, 16:15
Генеральный секретарь FIB: «Мы следуем рекомендациям МОК в отношении допуска россиян. Я надеюсь, что они вскоре пересмотрят свою точку зрения»
9 августа, 09:05
Михаил Дегтярев: «Хоккей с мячом в России переживает не лучшие времена. Ему явно не хватает зрелищности и грамотного медийного сопровождения»
6521 июля, 16:12
Клуб по хоккею с мячом «Саяны» продолжит выступления в Суперлиге. Ранее сообщалось, что команду могут расформировать по финансовым причинам
115 июля, 14:30
Нападающий «Кузбасса» Никита Иванов стал самым ценным игроком чемпионата России по бенди
26 апреля, 07:10
Борис Скрынник: «Интерес к бенди в мире пропал. Присутствие сборной России служило стимулом для других стран двигаться вперед»
39 апреля, 17:00
Финляндия отказалась от участия в ЧМ по хоккею с мячом из-за финансовых проблем
1123 апреля, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Умер почетный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин
119 августа, 18:41
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Старту»
17 декабря 2024, 14:20
Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин
19 февраля 2023, 13:21
Борис Скрынник: «На кончину Янко повлияли последствия коронавируса»
16 мая 2022, 14:11
Павел Франц о смерти Максима Ишкельдина: «Невосполнимая потеря. Он много помогал и детям, и всему хоккею в целом»
6 июня 2021, 10:28
Матчи чемпионата России по хоккею с мячом не будут отменяться и переноситься из-за коронавируса
28 октября 2020, 13:29
Московское «Динамо» в восьмой раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом
112 октября 2020, 10:07
Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России
228 сентября 2020, 15:07
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области: «Шведы не приехали – какой чемпионат мира по хоккею с мячом? Думаю, аккуратно перенесем»
115 сентября 2020, 09:15
Выборы президента Федерации хоккея с мячом России пройдут 28 сентября
26 августа 2020, 13:59