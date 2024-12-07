Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет со «Стартом»
«Уральский трубник» сыграет со «Стартом» в чемпионате России по бенди.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
7 декабря
Уральский трубник – Старт – 15.00 мск
Турнирное положение: Динамо Москва – 21 очко (8 игр), Кузбасс – 21 (7), Водник – 21 (7), СКА-Нефтяник – 18 (8), Динамо Москва – 18 (7), Байкал-Энергия – 15 (8), Волга – 12 (7), Енисей – 9 (7), Старт – 9 (5), Сибсельмаш – 6 (7), Саяны – 6 7), Родина – 3 (6), Ак Барс-Динамо – 3 (8), Уральский трубник – 3 (6), Мурман – 0 (7).
Опубликовано: Полина Лоцик
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