Власти Архангельской области решили вопрос по финансированию «Водника» до конца сезона-2025/26
Власти Архангельской области решили вопрос по финансированию «Водника».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Администрация региона и клуба изыскали объем средств, который необходим для завершения чемпионата. Вопрос по финансированию «Водника» до конца сезона решен», – сказал источник.
«Водник» – 9-кратный чемпион России по хоккею с мячом, в прошлом сезоне клуб занял второе место в Суперлиге.
«Водник» в беде: не платят зарплату. Это чемпион мира и самый посещаемый клуб России
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости