Федерация хоккея с мячом обсудит будущее «Водника» с властями Архангельской области

Будущее хоккейного «Водника» обсудят с властями Архангельской области.

Об этом ТАСС сообщил директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус.

12 ноября стартует чемпионат страны. По информации Спортса’’, в «Воднике» есть задержки по зарплате игрокам, тренерам и персоналу.

«На следующей неделе состоится встреча руководителей федерации хоккея с мячом, а также региона с руководством клуба и Министерством спорта Архангельской области, на которой решится вопрос по выступлению «Водника» в чемпионате страны», – сказал Мяус.

«Водник» является девятикратным чемпионом России (1996-2000, 2002-2005), обладателем Кубка мира (2003, 2004) и Кубка европейских чемпионов (2002-2004).

Ранее стало известно, что в чемпионате сезона-2025/26 не сыграют мурманский «Мурман» и «Байкал-Энергия» из Иркутска.

«Водник» в беде: не платят зарплату. Это чемпион мира и самый посещаемый клуб России

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
