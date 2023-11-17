Журова об отмене ЧМ-2024 по хоккею с мячом: «Разваливается целый вид спорта с огромной историей из-за того, что из этой схемы вычеркнули Россию»

Теги чемпионат мира Светлана Журова Политика Хоккей с мячом

Светлана Журова рассказала, почему был отменен ЧМ-2024 по хоккею с мячом.

Турнир должен был пройти в Норвегии, которая в итоге отказалась от организации.

«Во-первых, думаю, что просто права на показ соревнования плохо продаются без россиян. Наверняка в основном мы приобретали эти права. А сейчас какой смысл нам покупать, если нас нет?

Во-вторых, этот вид спорта называется бенди, но называют его русский хоккей. Видимо, они считают, что проводить в Норвегии и в Швеции чемпионат мира по русскому хоккею с политической точки зрения неправильно. Наверное, спонсоры отказались помогать.

Если бы раньше это случилось, то международная федерация передала права на проведение соревнований России. Понятно, что мы бы прекрасно провели этот чемпионат мира, потому что у нас любой город, который развивает хоккей с мячом, готов его принять.

Видите, как разваливается целый вид спорта с огромной историей на ровном месте только из-за того, что они из этой схемы вычеркнули Россию», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

На данный момент сборная России по хоккею с мячом не выступает на международных соревнованиях.

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4 комментария

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Bartez1986
Чистейшей воды популизм. В хоккей с мячом нормально играют в 5-6 странах. И в этих странах у него история. В подавляющем большинстве стран вообще не знают, что это такое
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selso99
Это вид спорта по всемирному интересу, уровня лапты. Даже в Олимпиаду не включили... Огромная история
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ksn 1979
Да просто этот вид спорта ни кому не интересен, в большинстве своём. И отсутствие РФ тут не при чем.
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Simon Petrikov
а не расскажешь нам про ЧМ’2020 в Иркутске и как его "прекрасно провели"?
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