«Байкал-Энергия» не примет участия в Кубке России. Клуб заявил, что не получил от ФХМР подтверждение о допуске

Клуб «Байкал-Энергия» объяснил, почему не примет участия в Кубке России.

«Дорогие болельщики! Появилась информация, что «Байкал-Энергия» не будет принимать участие в Кубке России, хотя мы анонсировали намерение на пресс-конференции 17 июля 2025 года.

Дело в том, что в июле мы получили от Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) официальное приглашение принять участие в Кубке России, на которое ответили согласием. Однако по неясным для нас причинам так и не получили от федерации подтверждения о допуске к соревнованиям.

Отсутствие нас в опубликованном федерацией списке участников после их официального приглашения и нашего согласия стало для нас неожиданностью и разочарованием.

Наша команда готова к любым вызовам и трудностям. Игроки и тренерский штаб «Байкал-Энергии» продолжают активную подготовку к предстоящему сезону и играм в Высшей лиге. Мы искренне надеемся на вашу поддержку и понимание в этой ситуации и верим, что вместе мы преодолеем все трудности!» – говорится в заявлении клуба.

Странное в хоккее с мячом: наш топ-клуб уходит из Суперлиги ради детского хоккея. Что?!