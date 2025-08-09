Генеральный секретарь FIB: «Мы следуем рекомендациям МОК в отношении допуска россиян. Я надеюсь, что они вскоре пересмотрят свою точку зрения»
В Международной федерации бенди высказались о допуске россиян к соревнованиям.
С 2022 года российские и белорусские команды не участвуют в соревнованиях под эгидой FIB.
«FIB следует рекомендациям МОК в этом отношении. Я надеюсь, что они вскоре пересмотрят свою точку зрения», — заявил генеральный секретарь Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Аттила Адамфи.
Источник: ТАСС
