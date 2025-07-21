Михаил Дегтярев: «Хоккей с мячом в России переживает не лучшие времена. Ему явно не хватает зрелищности и грамотного медийного сопровождения»

Дегтярев заявил, что хоккей с мячом в РФ сейчас переживает не лучшие времена.

«Провел рабочую встречу с директором по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов России и международными спортивными организациями Федерации хоккея с мячом России Сергеем Мяусом.

Русский хоккей для нашей страны очень важный вид спорта, с историей. Будучи губернатором Хабаровского края, поддерживал клуб «СКА-Нефтяник », который в спортивном сезоне 2022/2023 завоевал все главные трофеи русского хоккея: Кубок России, Суперкубок России, занял первое место в регулярном чемпионате и стал чемпионом страны в финале плей-офф.

Сегодня русский хоккей переживает не лучшие времена. Поэтому важно, чтобы Федерация хоккея с мячом России смогла найти силы – сплотиться, мобилизовать свою работу и укрепить управляемость в этом виде спорта.

Болельщики хотят видеть свои любимые клубы в списках участников чемпионата страны. Русскому хоккею явно не хватает зрелищности и грамотного медийного сопровождения даже на уровне Суперлиги», – написал министр спорта страны Михаил Дегтярев в телеграм-канале.

Странное в хоккее с мячом: наш топ-клуб уходит из Суперлиги ради детского хоккея. Что?!

Я впервые сходил на хоккей с мячом – сразу на финал (сыграли 10:2). Не видел мяч половину матча