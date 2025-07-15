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Клуб по хоккею с мячом «Саяны» продолжит выступления в Суперлиге. Ранее сообщалось, что команду могут расформировать по финансовым причинам

Клуб по хоккею с мячом «Саяны» продолжит выступать в Суперлиге.

Об этом сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов. Команда базируется в городе Абакан.

«В этом году «Саяны» отмечают 45-летие. За эти годы команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, выиграла ряд международных турниров, стала визитной карточкой республики.

Правительство Хакасии сделало все возможное для того, чтобы клуб сохранился и продолжил радовать своих болельщиков. Мы нашли спонсора и подписали с ним соглашение, которое поможет «Саянам» выйти на новый уровень. В ближайшее время команда сформирует основной и молодежный составы, приступит к тренировочным сборам.

На встрече с президентом Федерации хоккея с мячом Хакасии Юрием Шпигальских, директором спортшколы «Саяны» Александром Колесниковым и председателем наблюдательного совета СШ «Саяны» Сергеем Ромашовым рассмотрели вопросы развития клуба, аспекты подготовки команды к новому спортивному сезону», – написал Коновалов в своем телеграм-канале.

В ноябре 2024-го сообщалось, что клуб «Саяны» могут ликвидировать по финансовым причинам.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Валентина Коновалова
Саяны-Хакасия
чемпионат России
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