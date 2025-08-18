«Байкал-Энергия» примет участие в Кубке России по хоккею с мячом
Клуб «Байкал-Энергия» примет участие в Кубке России по хоккею с мячом.
Ранее клуб заявлял, что не будет участвовать в соревнованиях, так как не получил от Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) подтверждения о допуске.
«Дирекция по организации и проведению соревнований рассмотрела письменное обращение клуба по поводу взятых на себя обязательств и гарантий участия команды и приняла следующее решение: включить «Байкал-Энергию» в число участников Кубка России», – заявили в пресс-службе ФХМР.
Странное в хоккее с мячом: наш топ-клуб уходит из Суперлиги ради детского хоккея. Что?!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
