«Байкал-Энергия» примет участие в Кубке России по хоккею с мячом

Клуб «Байкал-Энергия» примет участие в Кубке России по хоккею с мячом.

Ранее клуб заявлял, что не будет участвовать в соревнованиях, так как не получил от Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) подтверждения о допуске. 

«Дирекция по организации и проведению соревнований рассмотрела письменное обращение клуба по поводу взятых на себя обязательств и гарантий участия команды и приняла следующее решение: включить «Байкал-Энергию» в число участников Кубка России», – заявили в пресс-службе ФХМР.

Странное в хоккее с мячом: наш топ-клуб уходит из Суперлиги ради детского хоккея. Что?!

Источник: ТАСС
