Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/4 финала. «Уральский трубник» обыграл «Енисей», «Кузбасс» встретится с «Водником»

0

«Кузбасс» встретится с «Водником» в 1/4 финала Кубка России по хоккею с мячом.

Хоккей с мячом

Кубок России

1/4 финала

1 октября

СКА-Нефтяник – Водник – 9:2 (4:1)

Динамо Москва – Сибсельмаш – 10:2 (5:0)

2 октября

Уральский трубник – Енисей – 7:6 (4:2)

Кузбасс – Водник – 19.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
