Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/4 финала. «Уральский трубник» обыграл «Енисей», «Кузбасс» встретится с «Водником»
«Кузбасс» встретится с «Водником» в 1/4 финала Кубка России по хоккею с мячом.
Хоккей с мячом
Кубок России
1/4 финала
1 октября
СКА-Нефтяник – Водник – 9:2 (4:1)
Динамо Москва – Сибсельмаш – 10:2 (5:0)
2 октября
Уральский трубник – Енисей – 7:6 (4:2)
Кузбасс – Водник – 19.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
