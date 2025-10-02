Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/4 финала. «Уральский трубник» обыграл «Енисей», «Кузбасс» встретится с «Водником»

«Кузбасс» встретится с «Водником» в 1/4 финала Кубка России по хоккею с мячом.

Хоккей с мячом Кубок России 1/4 финала 1 октября СКА-Нефтяник – Водник – 9:2 (4:1) Динамо Москва – Сибсельмаш – 10:2 (5:0) 2 октября Уральский трубник – Енисей – 7:6 (4:2) Кузбасс – Водник – 19.45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.