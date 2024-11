Звездопадище на «Ф-1» в Вегасе: Слай с флагом, Джаред Лето у аутсайдера, Снуп Догг, Пэрис Хилтон!

Гран-при Вегаса – самый особенный в календаре «Формулы-1». Серия изначально планировала его как огромную масштабную вечеринку для всего мира в конце сезона – и сама вкладывалась в организацию на сотни миллионов долларов ради сбора билетной выручки. Идея проста: создать масштабнейшую вечеринку с потенциальными титульными празднованиями (ведь не зря этап поставили ближе к финалу сезона!) и сделать из нее момент сбора элит всей планеты или хотя бы США. А через нее уже зарабатывать и рекламировать «Ф-1» среди знаменитостей, богачей и ВИПов – чтобы дорогущие паддок-клубы заполнялись и на остальных этапах.

Для «обычных» посетителей тоже приберегли дорогущие билеты с ценником в 5-10 раз выше любой остальной локации – но и соответствующим вайбом:

Все сработало: все билеты на трибуны Гран-при Вегаса распроданы, зафиксировано нереальные для городской гонки 305 тысяч посетителей. И это без учета распродаж ВИП-проходок в паддок, клубы команд и по особенным билетным программам отелей, казино и всех заведений-партнеров вокруг трассы!

Их тоже заполонило ВИПами и селебами. Только посмотрите на «обычную» прогулку международного голоса «Ф-1» на F1 TV Мартина Брандла: в глазах рябит от потока людей с вип-пассами на шее. Больше нигде такого не увидеть!

В таких условиях Мартину даже оказалось непросто выбрать кого-то для разговора – удивительное зрелище. Но кого же можно было разглядеть из знаменитостей, если вглядеться?

Конечно, самым заметным стал Сильвестр Сталлоне – ведь он махал финишным флагом: встречал четырехкратного чемпиона мира М4кса Ферстаппена!

Привел и жену – актрису и бизнесвумен Дженнифер Флэвин – и всю семью.

Британская суперпевица Адель пришла поддержать «Макларен»!

Джаред Лето тусил на треке и в боксах все три дня – от свободных заездов и медиасессий...

До, казалось бы, почти незаметного заседания в боксах аутсайдерского на этих Гран-при «Астон Мартин». Но его все равно заметили!

На треке заметили и Брэда Питта – но он сейчас на Гран-при ездит буквально как на работу: ведь играет главную роль в голливудском фильме про «Ф-1».

Один из самых известных и титулованных в смысле «Грэмми» соул-исполнителей США Джон Ледженд – уже второй раз подряд в Вегасе и третий раз за последние годы в сумме. Только если в прошлый раз его завезли как часть музыкальной программы, то теперь он пришел поразвлекаться самостоятельно – стратегия «Ф-1» работает!

Он, кстати, пришел к «Макларену»:

Лудакрис тоже повторил визит в боксы уже без музыкальной программы!

А еще на гонку заглянул Снуп Догг – тут же вызвав волну мемов в стиле «так вот почему гонщики жаловались на тот самый запах на треке!»

А к Хэмилтону в боксы пришел один из мощнейших современных комиков и актеров США Кевин Харт – журнал Time даже включал в его в рейтинг «100 самых влиятельных людей планеты».

Хотя в «Уильямс» он тоже заглядывал!

«Мерседес» опять снял целый многоэтажный клуб для ВИП-гостей под десятки миллионов выручки, но присутствие многих звезд там публично не раскрывали – кроме пожелавших сбросить инкогнито самостоятельно. Одним из самых заметных стал актер Сет Роген:

Есть причины для удовольствия: Джордж Расселл с совместной фотки взял поул и выиграл!

Пэрис Хилтон пришла, конечно же, в боксы «Макларена» – ведь у британской команды партнерское соглашение с отелями Hilton! И светская львица Пэрис по условиям сделки устраивает персональные люксовые вечеринки на самых роскошных этапах: Вегас, Майами, Гран-при Великобритании...

А в «Ред Булл» пришел веселый Терри Крюс – бывший футболист и новый герой боевиков вновь вел несколько официальных церемоний и заявился уже второй раз за год.

Засняли и одну из ближайших подруг Льюиса Хэмилтона незабываемую супермодель Винни Харлоу.

И крутые рок-н-ролльщики все-таки выбирают аутсайдеров. Вот и Эксл Роуз из Guns N’ Roses пришел не к «Ред Булл», а в их вторую команду – «РБ».

И традиционный Майкл Дуглас – без него, кажется, не обходится ни один Гран-при в Америках и Британии.

Думали, в Вегасе про «Феррари» все забыли и никто не пришел? Нет – Скудерия принимала в боксах кучу знаменитостей, просто оттуда в публичный доступ утекло мало лиц. Однако суперчемпиона Майкла Фелпса все-таки засняли:

И еще один олимпийский суперчемпион и звезда сериала Netflix – самый быстрый человек на планете спринтер Ноа Лайлз.

Он тоже заходил к «Феррари», а с фотками у него просто не было выбора: ведь его спонсирует тот же производитель напитков Celsius, что и Шарля Леклера, и всю команду.

Спортивную волну продолжил и Карлос Тевес – суперзвезда аргентинского футбола пришла познакомится с новой суперзвездой аргентинских гонок Франко Колапинто в боксы «Уильямса». Кажется, страна должна впасть в восторг.

Гольфист Рори Макилрой – один из акционеров «Альпин» , и в Вегасе пришел узнать, как дела у полностью обновленной команды .

Гордон Рамзи перестал покидать паддок на любом этапе – вот снимается с шефом «Мерседеса» Тото Вольффом

А еще он привел семью: дочь и ее парня олимпийского чемпиона по плаванью Адама Пити.

В смысле селеб «Ф-1» вообще удвоила ставки и теперь пригласила на объявления обоих Бафферов: и Майкла, и Брюса.

Главная суперзвезда K-pop прямо сейчас Lisа одним своим присутствием напомнила, что у «Ф-1» вообще-то глобальная аудитория.

А теперь время супермоделей: австралийка Шанина Шейк в люксовой линейке от «Феррари».

Плюс-сайз модель Эшли Грэм – флагман своей индустрии!

Звезда латинской сцены Джей Бальвин со своей девушкой аргентинской супермоделью и актрисой Валентиной Феррер (мисс Аргентина-2014!)

А еще в боксах «РБ» заметили звезду молодежных сериалов Нину Добрев с олимпийским чемпионом по сноуборду Шоном Уайтом.

Завлекли и представителей r’n’b новой волны: обладателя «Грэмми» Hit-Boy и новую участницу группы The Black Eyed Peas J. Rey Soul из Филлипин.

Пришла и старая гвардия: участник некогда популярной группы New Kids on the Block и старший брат актера Марка Уолберга Донни с моделью Playboy и звездой комедий 2000-х Дженни Маккарти.

Максимально широкая представленность – и среди диджеев: Карл Кокс и Мартин Гаррикс беседовали перед стартом. Наверное, о плане на грядущую титульную вечеринку Ферстаппена: ведь нидерландец Гаррикс – приятель Макса и выступал хедлайнером и мастером над музыкой на каждом большом трековом ивенте «Ред Булл».

Ведь в официальном лайн-апе вновь главенствовал и срывал овации Стив Аоки.

По соглашению с «Феррари» в паддок перекочевал и новый гладиатор оскароносный Пол Мескаль – ведь пилоты Скудерии поддерживали его на премьере.

Там же светил довольным лицом и еще один актер Аарон Тэйлор-Джонсон.

Помните еще этого парня? Это Пол Уэсли из «Дневников вампира» – зашел к «Ред Булл».

«Альпин» же пошла по особому пути и привезла французского скульптора и неопоп-художника Ришара Орлински.

Раньше он дизайнил шлемы для Окона, призы для Гран-при Франции, особую обстановку для клуба команды и обстановку для их партнера отеля Wynn – а в Вегасе еще и отыграл диджейский сет. 9 миллионов подписчиков в запрещенной экстремистской соцсети, между прочим – больше, чем у многих пилотов!

Новую волну звезд актерского мастерства Джерри Феррару и Кевина Диллона в боксах «РБ» выдавали только ВИП-бейджики – иначе можно было бы спутать с персоналом!

И, конечно, владелец местной команды НФЛ «Рейдерс» Марк Дэвис не мог пройти мимо и не взглянуть, как устраивают по-настоящему мощные околоспортивные вечеринки! Не просто же так Гран-при равняют себя с Супербоулами?

Зацепило и селеб среди молодежи: в паддоке заметили обладательницу 54 млн подписчиков в запрещенной соцсети Леле Понс. Хотите взглянуть – идите в Тикток и присоединяйтесь к ее 33 млн подписчиков и там!

Еще больше тиктокеров-миллионников: Брент Ривера (24 млн) в центре и Пирсон Водзински (17 млн) слева!

Рекламную кампанию среди зумеров и высокой публики поддержали и Лекси Ривейра с Беном Азелартом. Большие имена в своих сферах!

Но всех из тысяч и тысяч ВИП-гостей Вегаса перенести в пост просто невозможно. Так что пишите в комментариях, кого еще заметили вы – получится найти их всех?

