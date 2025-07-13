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Гюнтер Штайнер: «Норрис отлично выступил в Австрии и Великобритании, но фаворитом в борьбе за титул остается Пиастри»

Штайнер все еще считает Пиастри фаворитом в борьбе за титул.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил, что двумя победами подряд Ландо Норрис сумел отыграться и вернулся в борьбу за победу в чемпионате. Тем не менее, фаворитом Штайнер считает его напарника Оскара Пиастри.

«Мне кажется, Ландо Норрис отлично выступил на Гран-при Австрии. А потом, хоть и не без помощи Оскара Пиастри, очень хорошо выступил на Гран-при Великобритании.

Тем не менее, на мой взгляд, фаворитом в борьбе за титул остается Оскар, хотя Ландо в двух последних гонках сумел вернуть уверенность в себе, и это ему здорово поможет.

Так что на данный момент Пиастри не может позволить себе допускать ошибки, потому что Ландо уже совсем рядом и только этих ошибок и ждет. Так что борьба за титул далека от завершения, но фаворитом, на мой взгляд, остается Пиастри.

Что касается остальных, то заранее, конечно, никогда нельзя быть уверенным на все сто, но позади пилотов «Макларена» сейчас не видно никого, кто мог бы бросить им вызов. Такова реальность», – рассказал Штайнер.

Ферстаппен – лучший гонщик «Ф-1», но больше не лидер чемпионата

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoГюнтер Штайнер
Гран-при Австрии
Гран-при Великобритании
logoМакларен
logoОскар Пиастри
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