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Найджел Мэнселл: «Ред Булл» будет не хватать Хорнера, команду ждет переходный период»

«Ред Булл» ждут трудные времена без Хорнера – считает Мэнселл.

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл поделился мнением о решении боссов «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя гоночной команды.

«Как и болельщики, я понятия не имел, что собираются делать в «Ред Булл». Так что случившееся стало шоком и большой неожиданностью, без сомнения. При этом я совсем недавно был в гостях у «Ред Булл» – находился в боксах команды на последнем Гран-при и общался с Кристианом. И каких-либо проблем в команде заметно не было. Так что новости о его уходе шокировали.

С моей стороны было бы непрофессионально комментировать само решение «Ред Булл». Я могу лишь сказать, что в течение этих 30 лет Кристиан Хорнер проделал потрясающую работу. И об этом никому не стоит забывать.

И да, какими бы ни были причины, увольнение Хорнера посреди сезона явно не пойдет команде на пользу. Команде будет не хватать Хорнера, «Ред Булл» ждет переходный период. Теперь «Ред Булл» будет трудно выступать на желаемом уровне в нынешнем сезоне. В любом случае, следить за «Ред Булл» будет очень интересно», – рассказал Мэнселл.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: aceodds
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