Нико Росберг: «Норрис показывает свою уязвимость – он всегда настоящий и открытый. Вот почему он самый популярный пилот «Ф-1»

Росберг поделился мнением о титуле Норриса.

Чемпион «Ф-1» 2016 года Нико Росберг оценил прогресс Ландо Норриса в сезоне-2025, по итогам которого британец взял первый титул в серии.

«Ландо показывает свою уязвимость – он всегда настоящий и открытый. Вот почему он самый популярный пилот среди большинства фанатов. Идеальное окончание сезона.

Он отключился от социальных сетей. Прежде он постоянно проводил в них время, что его съедало. Он действительно изменился, задумался о своем подходе, добился ряда улучшений и продемонстрировал это на трассе.

В этом году он блестяще постарался, чтобы найти способы добиться прогресса. Он идеально выступил в этом уик-энд [в Абу-Даби ], отразив того Ландо, которого мы видели во второй половине сезона. Это улучшенная версия Ландо, который под безумным давлением сумел сохранить спокойствие и не допустил серьезных ошибок», – сказал Росберг.

