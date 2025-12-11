Джордж Расселл о сезоне-2026: «Не могу, #####, дождаться»

Расселл с нетерпением ждет начало следующего сезона.

Пилот «Мерседеса » рассказал о настрое перед переходом «Ф-1» на новый регламент в 2026 году.

«Если честно, не могу, ##### [черт возьми], дождаться. Не могу дождаться.

Я рад, что этот сезон окончен, что окончена эта эпоха [«граунд-эффекта»]. Многим командам пришлось очень трудно, было очень сложно разобраться в этих правилах, но в следующем году у нас у всех появится возможность начать все с чистого листа – и это хорошо.

Прямо сейчас я думаю только о ближайших днях и Рождестве. Я не преувеличиваю [когда говорю о своих ожиданиях], но правда в том, что никто не знает [как все сложится в следующем сезоне]. Мы настроены оптимистично, чувствую себя хорошо», – сказал Расселл.

Джордж Расселл: «Надеюсь, мы с Норрисом сможем побороться в следующем сезоне и оба будем претендовать на победу в чемпионате»

