  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Я терял такие деньги в казино. Давайте сделаем это». Майкл Джордан выступил против NASCAR в антимонопольном процессе
7

«Я терял такие деньги в казино. Давайте сделаем это». Майкл Джордан выступил против NASCAR в антимонопольном процессе

Майкл Джордан судится с NASCAR.

Легенда баскетбола Майкл Джордан оказался в центре громкого судебного процесса против руководства NASCAR. Он является совладельцем команды 23XI Racing, которая вместе с Front Row Motorsports подала антимонопольный иск против организаторов гонок.

Среди прочего, команды утверждают, что NASCAR: незаконно использует монопольное положение для контроля финансовой структуры спорта и ограничивает доходы команд.

За время слушаний были раскрыты эксклюзивные финансовые данные: Джордан вложил 40 млн долларов в 23XI Racing за пять лет, а содержание одной машины в серии NASCAR Cup обходится в 20 млн долларов в год.

Также была обнародована приватная переписка Джордана по поводу затрат на подписание одного из гонщиков.

«Я терял столько в казино. Давайте сделаем это», – написал Джордан своему финансовому консультанту, комментируя сделку.

Значение этого судебного процесса выходит далеко за рамки конкретного иска: его итоги способны изменить финансовую модель NASCAR и создать прецедент для остальных американских спортивных лиг.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: huddleup.substack.com
logoМайкл Джордан
logoНБА
происшествия
logoNASCAR
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Джордан рассказал, что его контракт специально предусматривал возможность играть в баскетбол за пределами клубной активности по желанию
3 декабря, 04:59
Пол Пирс и Дэнни Грин считают, что у Майкла Джордана был ограниченный атакующий арсенал: «У Шэя он побольше»
2 декабря, 08:40
Пол Пирс о Гилджес-Александере: «Шэй начинает напоминать мне Джордана. Я смотрю матчи и понимаю: он наберет свои 30 очков»
1 декабря, 19:39
Главные новости
Том Коронель: «Уход Гельмута Марко запустил процесс ухода из «Ред Булл» и Макса Ферстаппена»
вчера, 18:31
«Точно не буду заниматься этим в «Ф-1». Макс Ферстаппен не видит себя руководителем команды
вчера, 17:56
Джонни Херберт: «Главным разочарованием сезона-2025 я бы назвал «Феррари»
вчера, 17:09
«Любой, кто сомневается во мне, не смотрел гонки последние 24 года». Фернандо Алонсо не планирует завершать карьеру
вчера, 15:58
«Для нас стакан всегда наполовину пуст». Вольфф не считает «Мерседес» фаворитом сезона-2026
вчера, 15:33
Гюнтер Штайнер: «Норрис доказал мне и остальным, что для победы в чемпионате не обязательно быть агрессивным гонщиком»
вчера, 14:28
Лоран Мекьес: «С радостью бы остался в «Феррари», но мне предложили должность руководителя «Рейсинг Буллз» – такую возможность я не мог упустить»
вчера, 13:56
Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Норрис – хороший чемпион для «Ф-1». И мы все рады тому, что титул выиграл кто-то новый»
вчера, 13:20
Джонни Херберт: «Пиастри вполне может задуматься об уходе из «Макларена»
вчера, 12:17
Шарль Леклер: «Уже обдумывал возможность выступить в Ле-Мане. Но я хочу все сделать правильно и постараться победить»
вчера, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10