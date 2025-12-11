Калле Рованпера досрочно завершил тесты в «Супер-Формуле» из-за проявившейся болезни

Рованпера вынужденно покинул тесты «Супер-Формулы».

Двукратный чемпион WRC и пилот «Тойоты» Калле Рованпера впервые выступил за рулем болида японской «Супер-Формулы» на местных постсезонных тестах на трассе «Сузука », которые рассчитаны на три дня.

Финн пилотировал машину команды KCMG и проехал 32 круга в утренней сессии в среду. Однако от дальнейшего участия ему пришлось отказаться, несмотря на планы провести сессии в четверг и пятницу.

Как сообщил позже сам Рованпера, проблема заключалась в проявившейся болезни.

«Во время перерыва в середине дня у меня появились симптомы доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения – которое влияет на чувство равновесия и зрения через внутреннее ухо.

Врач запретил мне выступать на этой неделе. Я очень расстроен, ведь у меня не было возможности как следует проехать за рулем этой машины, за исключением утренних аэродинамических тестов.

Мне не повезло столкнуться с подобным во время первого выступления. Время лечиться. Теперь я могу лишь ждать следующего раза», – написал Рованпера в соцсетях.

Следующая возможность проехать за рулем болида «Супер-Формулы» появится у Калле только в феврале 2026-го – во время предсезонных тестов на той же «Сузуке».

При этом в планы Рованперы также входит участие зимой в региональной «Формуле» Океании, известной до 2023-го как «Гоночная серия «Тойоты ». Калле проедет за рулем машины команды «Хайтек», которая в том числе поддерживает его выступления в Японии за счет партнерства с KCMG.

