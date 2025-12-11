Маурицио Арривабене: «Я одобрил появление Леклера в «Феррари». Не сомневаюсь, однажды он станет чемпионом «Ф-1»

Арривабене уверен, что Леклер выиграет титул в «Ф-1».

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене считает, что Шарль Леклер способен стать чемпионом «Ф-1».

В прошедшем сезоне монегаск стал 5-м в личном зачете, финишировав на подиуме 7 раз, но так и не одержав ни одной победы.

«Я одобрил появление [Шарля ] Леклера в «Феррари » в 2019-м (Арривабене возглавлял Скудерию до конца сезона-2018 – Спортс’’). Он отличный пилот, что всегда доказывает [на трассе].

Не сомневаюсь, однажды он станет чемпионом. Не знаю, добьется ли он этого с «Феррари» – но я надеюсь на это. Он определенно выиграет титул», – заявил Арривабене.

