Маурицио Арривабене: «Я одобрил появление Леклера в «Феррари». Не сомневаюсь, однажды он станет чемпионом «Ф-1»
Арривабене уверен, что Леклер выиграет титул в «Ф-1».
Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене считает, что Шарль Леклер способен стать чемпионом «Ф-1».
В прошедшем сезоне монегаск стал 5-м в личном зачете, финишировав на подиуме 7 раз, но так и не одержав ни одной победы.
«Я одобрил появление [Шарля] Леклера в «Феррари» в 2019-м (Арривабене возглавлял Скудерию до конца сезона-2018 – Спортс’’). Он отличный пилот, что всегда доказывает [на трассе].
Не сомневаюсь, однажды он станет чемпионом. Не знаю, добьется ли он этого с «Феррари» – но я надеюсь на это. Он определенно выиграет титул», – заявил Арривабене.
Маурицио Арривабене: «Хэмилтона нужно брать, только если у команды есть быстрый болид. Если нет – не нанимайте его»
