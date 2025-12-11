Андреа Стелла: «У «Макларена» смелые инженеры. Из-за них мне не удалось мирно провести прошлое Рождество»

Стелла похвалил технический штаб «Макларена».

Руководитель «Макларена» отметил роль технического отдела команды в ее успехах.

Коллектив из Уокинга уже второй год подряд одерживает победу в Кубке конструкторов.

«У нас смелые инженеры. Мне не удалось мирно провести прошлое Рождество – ведь рулевой механизм передней подвески был полностью переделан и во время рождественских каникул все еще находился на стадии тестов.

Я задавался вопросом, стоило ли модифицировать болид, который только что выиграл чемпионат. Должен, однако, сказать, что техническое решение оправдалось. [Ландо] Норрис и [Оскар] Пиастри получили возможность одержать по семь побед и побороться за титул вплоть до самой последней гонки сезона», – сказал Стелла .

