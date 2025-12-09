Среди причин возможного ухода Марко из «Ред Булл» называются повышение Линдблада в «Ф-1» и контракт с Данном (De Limburger)

В СМИ поделились новыми подробностями о потенциальном уходе Марко из «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко может покинуть команду этой зимой. Об этом написал уже целый ряд изданий.

Голландский De Limburger тоже подтвердил вероятный уход австрийца из Милтон-Кейнса. При этом газета поделилась новыми подробностями.

Сообщается, что юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад получил место в «Рейсинг Буллз » в сезоне-2026 исключительно по инициативе самого Марко – другие представители руководства не одобрили это решение.

Еще сильнее по положению Гельмута ударила ситуация с контрактом другого пилота из «Ф-2» – Алекса Данна.

Ирландец был участником молодежной программы «Макларена», однако на фоне слухов о возможном переходе в структуру «Ред Булл» покинул британцев.

Как пишет De Limburger, Марко знал о решении акционеров, руководителя команды Лорана Мекьеса и спортивного директора Оливера Минцлаффа отказаться от Данна – но все равно подписал контракт с Алексом.

В «Ред Булл» не одобрили действия австрийца и приказали расторгнуть соглашение с пилотом, в результате чего команде пришлось выплатить Данну значительную компенсацию.

