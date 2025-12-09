Среди причин возможного ухода Марко из «Ред Булл» называются повышение Линдблада в «Ф-1» и контракт с Данном (De Limburger)
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко может покинуть команду этой зимой. Об этом написал уже целый ряд изданий.
Голландский De Limburger тоже подтвердил вероятный уход австрийца из Милтон-Кейнса. При этом газета поделилась новыми подробностями.
Сообщается, что юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад получил место в «Рейсинг Буллз» в сезоне-2026 исключительно по инициативе самого Марко – другие представители руководства не одобрили это решение.
Еще сильнее по положению Гельмута ударила ситуация с контрактом другого пилота из «Ф-2» – Алекса Данна.
Ирландец был участником молодежной программы «Макларена», однако на фоне слухов о возможном переходе в структуру «Ред Булл» покинул британцев.
Как пишет De Limburger, Марко знал о решении акционеров, руководителя команды Лорана Мекьеса и спортивного директора Оливера Минцлаффа отказаться от Данна – но все равно подписал контракт с Алексом.
В «Ред Булл» не одобрили действия австрийца и приказали расторгнуть соглашение с пилотом, в результате чего команде пришлось выплатить Данну значительную компенсацию.
Уход Марко из «Ред Булл» – инициатива босса компании Минцлаффа (Sky Sports)