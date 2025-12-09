Оскар Пиастри: «Могу гордиться тем, как провел этот сезон. И я усвоил урок – это должно сделать меня сильнее в будущем»

Пиастри оценил свои выступления в сезоне-2025.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги прошедшего сезона, отметив, что полученный опыт сделал его сильнее как гонщика.

Пиастри до последней гонки боролся за победу в чемпионате, но в итоге завершил сезон на 3-й позиции, уступив взявшему титул Ландо Норрису 13 очков.

«Я определенно могу гордиться тем, как провел этот сезон. Проводя сравнения с двумя предыдущими сезонами, что я провел в «Формуле-1», я могу сказать, что в этом году я выступал на голову выше, чем раньше.

И хотя в итоге конечный результат сезона получился не совсем таким, как мне бы хотелось, мне кажется, что у меня достаточно поводов для оптимизма. Я считаю, что сильно проявил себя, что я доказал самому себе, что способен многого достичь. И такие поводы для оптимизма не обязательно должны быть связаны с результатами.

Так что я считаю, что могу с оптимизмом смотреть в будущее – ведь это была лишь третья для меня попытка добиться чего-то в «Формуле-1». Надеюсь, впереди меня ждет еще много шансов и возможностей. При этом я усвоил уроки этого сезона, что должно сделать меня сильнее в будущем», – рассказал Пиастри.

