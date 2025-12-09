Дэймон Хилл о Норрисе: «Обожаю этого парня!»

Хилл высказался о Ландо Норрисе.

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл отреагировал на заявление Ландо Норриса после Гран-при Абу -Даби.

В финальной гонке сезона гонщик «Макларена » взял первый титул в карьере, после чего признал, что пока «и близко не подобрался» к уровню Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.

«Обожаю этого парня!», – кратко высказался Хилл.

Ландо Норрис: «И близко не подобрался к уровню Хэмилтона и Шумахера. Возможно, у меня никогда этого не получится»

