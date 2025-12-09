  • Спортс
  • Ландо Норрис: «И близко не подобрался к уровню Хэмилтона и Шумахера. Возможно, у меня никогда этого не получится»
70

Ландо Норрис: «И близко не подобрался к уровню Хэмилтона и Шумахера. Возможно, у меня никогда этого не получится»

Норрис поделился мыслями о чемпионстве в «Ф-1».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сделал откровенное заявление во время пресс-конференции после Гран-при Абу-Даби, где финишировал третьим.

По итогам заезда Норрис стал чемпионом «Ф-1» в сезоне-2025.

«Знаю, что порой говорю глупости. Я высказывался о Максе [Ферстаппене] или еще в прошлом я наговорил кое-что о Льюисе [Хэмилтоне]. О чем-то я жалею и хотел бы забрать те слова, чтобы они больше никогда не вылетали из моих уст.

Но, честно говоря, я уверен, что проявляю уважение к другим больше, чем кто-либо еще. Я уважаю Оскара [Пиастри], уважаю Макса.

Я стараюсь проявлять максимально возможное уважение к Льюису – ведь он семикратный чемпион. Он лучший пилот. Вы сравниваете его с [Михаэлем] Шумахером – лучшим пилотом, который когда-либо выступал в «Формуле-1». Я и близко не подобрался к такому уровню. Возможно, у меня никогда этого не получится. Но я мечтаю об этом.

Я мечтал и о нынешнем достижении – и вот мне удалось приблизиться [к Хэмилтону и Шумахеру] на один шаг из семи.

Жалею ли о некоторых своих словах? Да. Но многое было сказано в пылу момента. После я задаюсь вопросом: «На кой черт я вообще это сказал?» В общем, я стараюсь быть настолько искренним, насколько это возможно», – отметил Норрис.  

Норрис взял титул на этой машине. Доступно объясняем величие «Макларена»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1 Oversteer
