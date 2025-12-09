Юки Цунода о 5-секундном наказании в Абу-Даби: «Снова какой-то странный штраф»

Цунода не согласился со штрафом в Абу-Даби.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода отказался считать 5-секундный штраф на Гран-при Абу -Даби справедливым. По ходу заезда японец отстоял наказание перед пит-стопом и позже финишировал 14-м.

Цунода получил штраф за то, что несколько раз смещался на прямой при борьбе с Ландо Норрисом .

«Снова какой-то странный штраф. Честно говоря, полагаю, у них [у стюардов] там все как обычно», – отметил Юки.

