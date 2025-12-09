  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Юки Цунода о 5-секундном наказании в Абу-Даби: «Снова какой-то странный штраф»
24

Юки Цунода о 5-секундном наказании в Абу-Даби: «Снова какой-то странный штраф»

Цунода не согласился со штрафом в Абу-Даби.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода отказался считать 5-секундный штраф на Гран-при Абу-Даби справедливым. По ходу заезда японец отстоял наказание перед пит-стопом и позже финишировал 14-м.

Цунода получил штраф за то, что несколько раз смещался на прямой при борьбе с Ландо Норрисом.

«Снова какой-то странный штраф. Честно говоря, полагаю, у них [у стюардов] там все как обычно», – отметил Юки.  

Быстрые мысли о финале и сезоне «Ф-1»: Пиастри и Ферстаппен воссияли, но титул у Норриса
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
logoМакларен
logoФормула-1
logoРед Булл
logoГран-при Абу-Даби
logoЮки Цунода
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Бен Сулайем набрал 91,51 процента голосов на безальтернативных выборах президента ФИА
16 минут назад
В Ташкенте пройдет церемония награждения ФИА, Норрис и другие чемпионы получат кубки. Начало – в 21:00
47 минут назад
Грязин будет выступать за «Лянчу» в WRC2. Бренд возвращается в чемпионат мира спустя 30 лет
сегодня, 12:55
Церемония вручения призов ФИА в 2026 году пройдет в Шанхае, в 2027-м – в Дохе
сегодня, 12:32
Ферстаппен пропустит церемонию награждения ФИА из-за болезни (De Telegraaf)
сегодня, 11:05
Бен Сулайем переизбран президентом ФИА. Мохаммед был единственным кандидатом
сегодня, 10:46
Юки Цунода: «Есть шанс, что буду не только резервным пилотом в 2026-м. Есть разные сценарии»
сегодня, 10:39
Питер Уиндзор допустил отказ от присуждения титула в «Ф-1»: «Чемпионом редко становится лучший пилот. Стролл мог бы обыграть Норриса под дождем»
сегодня, 09:57
Дуэн в 3-й раз за 3 дня разбил болид в одном повороте на тестах «Супер-Формулы»
сегодня, 08:53Фото
Сегодня пройдут выборы президента ФИА. Бен Сулайем – единственный кандидат
сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10