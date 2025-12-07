  • Спортс
  • Хэмилтон стал первым пилотом «Феррари» за 44 года без подиума за полный сезон
30

Хэмилтон стал первым пилотом «Феррари» за 44 года без подиума за полный сезон

Хэмилтон отметился антирекордом по итогам сезона-2025.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал 8-м на Гран-при Абу-Даби – последнем этапе сезона 2025 года.

Это означает, что за весь год семикратный чемпион ни разу не завершил основную гонку уик-энда на подиуме.

Последний раз пилот «Феррари» провел полноценный сезон без финиша в топ-3 в 1981-м – тем гонщиком был Дидье Пирони.

На подиуме ни разу не был и другой представитель Скудерии – Иван Капелли (в 1992-м). Однако он провел не весь сезон, покинув команду за два этапа до окончания чемпионата.

Льюис Хэмилтон: «С нетерпением жду отпуска. Хочу отключиться и ни с кем не общаться. Телефон отправится в мусорное ведро»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
