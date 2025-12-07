Хэмилтон стал первым пилотом «Феррари» за 44 года без подиума за полный сезон

Хэмилтон отметился антирекордом по итогам сезона-2025.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон финишировал 8-м на Гран-при Абу -Даби – последнем этапе сезона 2025 года.

Это означает, что за весь год семикратный чемпион ни разу не завершил основную гонку уик-энда на подиуме.

Последний раз пилот «Феррари» провел полноценный сезон без финиша в топ-3 в 1981-м – тем гонщиком был Дидье Пирони .

На подиуме ни разу не был и другой представитель Скудерии – Иван Капелли (в 1992-м). Однако он провел не весь сезон, покинув команду за два этапа до окончания чемпионата.

Льюис Хэмилтон: «С нетерпением жду отпуска. Хочу отключиться и ни с кем не общаться. Телефон отправится в мусорное ведро»

