Ладно Норрис: «Мне очень комфортно в узком кругу близких людей – родители, друзья, семья, люди с которыми я вырос. И я могу сказать, что сегодня мы стали чемпионами мира»

Норрис поблагодарил близких за поддержку.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис, ставший чемпионом «Формулы-1» по итогам Гран-при Абу -Даби, поделился эмоциями после победы и рассказал, насколько важным для него было присутствие в паддоке семьи и близких друзей.

«Ощущения классные, безумные! Мне как будто даже боязно произносить это вслух [что Норрис стал чемпионом]. Сезон был полон взлетов и падений. Можно ли назвать этот сезон идеальным? Абсолютно точно нет. Был ли он таковым хоть для кого-то? Тоже нет.

В каких-то моментах мне было трудно, в каких-то моментах мне везло, какие-то вещи мне здорово помогали. Но победа в чемпионате достигается прежде всего за счет стабильности, и этот сезон получился для меня весьма стабильным.

Я делал то, что должен был – концентрировался на себе, когда многие люди болели за меня, а многие болели против. Мне было очень комфортно в работе со своей командой, в узком кругу близких людей – мои родители, друзья, семья, люди с которыми я вырос.

Мы многое преодолели вместе и вот тут я действительно могу сказать фразу, что сегодня мы стали чемпионами мира.

Еще я рад, что заплакал. Очень немногие вещи могут заставить меня заплакать, но сегодня был как раз один из таких моментов. Я не знал, случится ли это, но проехав под туннелем на последнем круге подумал о своей маме и это заставило меня расплакаться – я просто подумал, как счастливы будут они вместе с отцом», – рассказал Норрис.

