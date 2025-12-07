  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Мои лучшие выступления в этом сезоне случались тогда, когда это было больше всего необходимо»
5

Ландо Норрис: «Мои лучшие выступления в этом сезоне случались тогда, когда это было больше всего необходимо»

Норрис рад победе в чемпионате.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился эмоциями после финиша Гран-при Абу-Даби, по итогам которого впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1».

«Все это просто невероятно. Мне трудно поверить в происходящее. Я мечтал об этом очень и очень долго. Как мечтают все гонщики.

Сезон был очень насыщенным. Было много взлетов, было много падений. Но если ты в итоге оказываешься на вершине, все это перестает иметь хоть какое-то значение. И я смог это сделать. И я сделал это вместе с невероятной командой.

И речь не только о нынешнем сезоне, или о последних 6-7 сезонах, что я выступаю за «Макларен». Я стремился к этой мечте последние 16-17 лет своей жизни.

И сегодня мы смогли достичь этой мечты, чему я очень и очень рад. Мои лучшие выступления в этом сезоне случались тогда, когда это было больше всего необходимо. Я показывал свой максимум тогда, когда вроде бы оказывался в положении догоняющего. И сегодня я смог сделать то, что было необходимо.

Я очень горжусь. Сюда приехала вся моя семья, моя девушка, много близких людей. И я не хотел опозориться в такой день. Мои мама и папа помогли мне идти к этой мечте и сегодня я хочу разделить с ними момент, когда я этой мечты достиг», – рассказал Норрис.

Ландо Норрис – 35-й чемпион «Ф-1»! Детали большой победы

Путь Норриса к чемпионству в «Ф-1»: ускользающие победы и рекордные семь лет в «Макларене»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoМакларен
logoГран-при Абу-Даби
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Хотя мой дебютный сезон только-только завершился, я уже с нетерпением жду следующего»
вчера, 19:45
Данн может стать резервным пилотом «Альпин» (RN365)
вчера, 18:23
Шарль Леклер: «Тесты прошли весьма позитивно. Увидимся в следующем году»
вчера, 17:35
Изак Аджар о тестах в Абу-Даби: «Было здорово проехать свои первые круги по трассе в статусе гонщика «Ред Булл»
вчера, 17:09
Ливрею «Уильямса» для предсезонных тестов 2026 года выберут путем голосования болельщиков (The Race)
вчера, 16:36
Макс Ферстаппен попрощался с Марко: «Вместе мы сумели достичь всего, о чем только могли мечтать»
вчера, 16:05
Директор «Ред Булл» Минцлафф: «Глубоко сожалению, что Гельмут Марко принял такое решение, его уход знаменует конец необыкновенной эпохи»
вчера, 15:08
Формула-1. Тесты. Абу-Даби. 1-й день. Кроуфорд показал лучшее время, Арон – 2-й, Браунинг – 3-й
вчера, 14:58
Гельмут Марко об уходе из «Ред Булл»: «Все, чего мы смогли добиться и что построили, переполняет меня гордостью»
вчера, 14:35
В «Ред Булл» официально объявили об уходе Марко
вчера, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
вчера, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10