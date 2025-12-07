Ландо Норрис: «Мои лучшие выступления в этом сезоне случались тогда, когда это было больше всего необходимо»

Норрис рад победе в чемпионате.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился эмоциями после финиша Гран-при Абу -Даби, по итогам которого впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1».

«Все это просто невероятно. Мне трудно поверить в происходящее. Я мечтал об этом очень и очень долго. Как мечтают все гонщики.

Сезон был очень насыщенным. Было много взлетов, было много падений. Но если ты в итоге оказываешься на вершине, все это перестает иметь хоть какое-то значение. И я смог это сделать. И я сделал это вместе с невероятной командой.

И речь не только о нынешнем сезоне, или о последних 6-7 сезонах, что я выступаю за «Макларен». Я стремился к этой мечте последние 16-17 лет своей жизни.

И сегодня мы смогли достичь этой мечты, чему я очень и очень рад. Мои лучшие выступления в этом сезоне случались тогда, когда это было больше всего необходимо. Я показывал свой максимум тогда, когда вроде бы оказывался в положении догоняющего. И сегодня я смог сделать то, что было необходимо.

Я очень горжусь. Сюда приехала вся моя семья, моя девушка, много близких людей. И я не хотел опозориться в такой день. Мои мама и папа помогли мне идти к этой мечте и сегодня я хочу разделить с ними момент, когда я этой мечты достиг», – рассказал Норрис.

Ландо Норрис – 35-й чемпион «Ф-1»! Детали большой победы

Путь Норриса к чемпионству в «Ф-1»: ускользающие победы и рекордные семь лет в «Макларене»