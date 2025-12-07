«Ред Булл» поздравил Норриса с первым титулом
«Ред Булл» посвятил пост чемпионству Ландо Норриса из «Макларена».
Пилот австрийской команды Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Абу-Даби, однако Норрису хватило третьего места для титула.
«Поздравляем с первым чемпионством в «Формуле-1», Ландо», – написал «Ред Булл», приложив фото Норриса и Ферстаппена.
Фото: соцсети «Ред Булл»
