«Ред Булл» поздравил Норриса с первым титулом

«Ред Булл» посвятил пост чемпионству Ландо Норриса из «Макларена».

Пилот австрийской команды Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Абу -Даби, однако Норрису хватило третьего места для титула.

«Поздравляем с первым чемпионством в «Формуле-1», Ландо», – написал «Ред Булл», приложив фото Норриса и Ферстаппена.

Фото: соцсети «Ред Булл»