Ферстаппен – гонщик дня на Гран-при Абу-Даби

Ферстаппен стал гонщиком дня на Гран-при Абу-Даби.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Абу-Даби.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Абу-Даби Ферстаппен, стартовавший с поула, уверенно контролировал ход заезда и на финише его преимущество над Оскаром Пиастри составило 12,5 секунд.
Тем не менее, победа не помогла Ферстаппену выиграть чемпионат – Ландо Норрис финишировал третьим и в общем зачете опередил Макса на 2 очка.
