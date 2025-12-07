Ферстаппен – гонщик дня на Гран-при Абу-Даби

Ферстаппен стал гонщиком дня на Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Абу -Даби.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Абу-Даби Ферстаппен, стартовавший с поула, уверенно контролировал ход заезда и на финише его преимущество над Оскаром Пиастри составило 12,5 секунд.

Тем не менее, победа не помогла Ферстаппену выиграть чемпионат – Ландо Норрис финишировал третьим и в общем зачете опередил Макса на 2 очка.

