Тед Кравиц: «В «Макларене» сказали пилотам, что команда на первом месте»

Кравиц рассказал о позиции «Макларена» перед гонкой в Абу-Даби.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился тем, что ему удалось узнать после разговора с «Маклареном » перед стартом Гран-при Абу -Даби.

Перед финальной гонкой сезона лидер зачета Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.

Ферстаппен начнет заезд с поула, Норрис стартует 2-м, Пиастри – 3-м. Для чемпионства Ландо достаточно финишировать на подиуме.

«Позвольте вам рассказать, что руководитель «Макларена» Андреа Стелла только что нам сказал.

Он сказал, что у них прошла очень четкая беседа с гонщиками и что команда на первом месте.

Мне интересно, значит ли это, что Оскару сказали следующее: «Если у нас получится помочь тебе одержать победу и опередить Макса Ферстаппена, то мы поможем – будем действовать агрессивно, попытаемся выйти в лидеры на старте и дадим тебе право первым принять решение по стратегии».

Но если у него не получится выиграть гонку, если Макс будет близок к победе, то скажет ли «Макларен» Оскару Пиастри, что он должен помочь команде выиграть титул для Ландо Норриса ?» – сказал Кравиц.

